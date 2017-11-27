Фисенко: «Авангард» находится не в очень хорошей ситуации — три поражения кряду

Нападающий «Авангарда» Михаил Фисенко подвёл итоги после поражения от московского «Динамо» (1:2).



«Мы находимся не в очень хорошей ситуации, у нас три поражения подряд. Поэтому готовимся ко всем, на соперника не смотрим. Сейчас главное — вернуться к нашей хорошей игре, найти её. Пытаемся больше сконцентрироваться на том, что и как в команде мы делаем. У нас любой хоккеист может заменить травмированного. Мы стараемся не обращать внимания на травмы. Осталась последняя игра в поездке, нужно сделать правильные выводы из поражений. Надо было начинать давить раньше, а не в концовке. А мы два периода выглядели слабо. Надеюсь, что-то покажем в матче со СКА», — передаёт слова Фисенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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