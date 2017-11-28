Итоги дня ВХЛ: «Саров» уступил «Чэн Тоу», прервав победную серию

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя восемь матчей.



Китайский «Чэн Тоу» прервал победную серию ХК «Саров», сумев выиграть со счётом 3:1.

«Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» взял верх над ХК «Дизель» — 3:2.

Новокузнецкий «Металлург» дома не смог ни разу поразить ворота «СКА-Невы» — 0:2.

«Торпедо» в серии буллитов сумело одолеть «Южный Урал» — 3:2 Б.

«Сарыарка» уверенно переиграла «Горняк» — 4:1.

«Зауралье» одолело ХК «Спутник» — 2:1.

«Рубин» потерпел поражение от «Челмета» — 1:5.

«Буран» проиграл ХК «Рязань» — 0:3.