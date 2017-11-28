Итоги дня ВХЛ: «Саров» уступил «Чэн Тоу», прервав победную серию

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя восемь матчей.
Китайский «Чэн Тоу» прервал победную серию ХК «Саров», сумев выиграть со счётом 3:1.
ВХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2017, понедельник. 13:30 МСК
Чэн Тоу
Цзилинь
3 : 1
1:0, 1:0, 1:1
ХК Саров
Саров
1:0 – Соловьёв (Полинин, Ячменёв) – 04:26 (5x5), 2:0 – Шиафотдинов – 25:00 (5x5), 2:1 – Горбунов (Есаян) – 50:27 (5x5), 3:1 – Шиафотдинов – 59:57 (4x5)
«Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» взял верх над ХК «Дизель» — 3:2.
ВХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2017, понедельник. 13:30 МСК
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
3 : 2
2:1, 0:0, 1:1
Дизель
Пенза
1:0 – Мокин (Шибаев) – 02:16 (5x5), 1:1 – Никита Иванов (Факиров, Ямкин) – 05:43 (5x5), 2:1 – Гарифулин (Лебедев, Хурри) – 16:39 (5x4), 3:1 – Ин (Ху, Лебедев) – 41:45 (5x5), 3:2 – Алексеев (Копытин, Акишин) – 56:52 (5x4)
Новокузнецкий «Металлург» дома не смог ни разу поразить ворота «СКА-Невы» — 0:2.
ВХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2017, понедельник. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
0 : 2
0:0, 0:1, 0:1
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 – Милёхин (Александров, Петьков) – 36:08 (5x5), 0:2 – Коренев (Тихонов, Сёмин) – 51:16 (5x4)
«Торпедо» в серии буллитов сумело одолеть «Южный Урал» — 3:2 Б.
ВХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2017, понедельник. 15:30 МСК
Торпедо
Усть-Каменогорск
3 : 2
1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0
Южный Урал
Орск
1:0 – Игнашин (Иван Иванов) – 05:25 (5x5), 2:0 – Бердников (Миллер, Соренсон) – 27:18 (5x4), 2:1 – Манушин (Гавриленко, Чистяков) – 29:32 (5x4), 2:2 – Дорофеев (Гавриленко, Васильев) – 48:27 (5x4), 3:2 – Коротков – 65:00 ( ПБ)
«Сарыарка» уверенно переиграла «Горняк» — 4:1.
ВХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2017, понедельник. 16:00 МСК
Сарыарка
Караганда
4 : 1
3:1, 0:0, 1:0
Горняк
Учалы
1:0 – Альшевский (Зиазов) – 06:25 (5x5), 1:1 – Попов (Антонов, Цапаев) – 06:48 (5x5), 2:1 – Сарваров (Наместников, Сиксна) – 07:43 (5x5), 3:1 – Зиазов (Тополь) – 18:51 (5x5), 4:1 – Сиксна (Антоновский, Ломако) – 49:36 (5x4)
«Зауралье» одолело ХК «Спутник» — 2:1.
ВХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2017, понедельник. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
2 : 1
2:0, 0:0, 0:1
Спутник
Нижний Тагил
1:0 – Глебов (Рехтин) – 14:19 (5x5), 2:0 – Рехтин (Глебов, Колготин) – 18:11 (5x5), 2:1 – Стулов (Ищенко, Рябов) – 49:31 (5x5)
«Рубин» потерпел поражение от «Челмета» — 1:5.
ВХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
1 : 5
0:3, 0:0, 1:2
Челмет
Челябинск
0:1 – Жульдиков (Кориневский, Мелихов) – 10:24 (5x5), 0:2 – Тарасов (Подкорытов) – 11:03 (5x5), 0:3 – Мошаров (Тридчиков, Шолохов) – 18:30 (5x5), 0:4 – Шолохов (Климонтов, Мошаров) – 43:21 (4x5), 0:5 – Тертышный (Шепелев) – 52:19 (5x5), 1:5 – Егор Иванов (Федотов) – 55:46 (5x4)
«Буран» проиграл ХК «Рязань» — 0:3.
13 случаев, когда ведущих игроков отправляли из КХЛ в ВХЛ
Чистов и Шмелёв – не самые звёздные фамилии в этом списке.