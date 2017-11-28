Метсола: должны был брать три очка с “Витязем”, но пропустили глупые голы

Вратарь “Амура” Юха Метсола полагает, что его команда должна было побеждать в основное время в матче с подмосковным “Витязем”. Игра закончилась в овертайме — 4:3 ОТ.



“Могу сказать, что “Витязь” хорошо играет в обороне. Против них всегда трудно играть, они много забивают в каждой игре, а это не очень весело для вратарей. Это хорошая команда, против неё, повторюсь, всегда сложно играть. В начале третьего периода мы сделали несколько ошибок. Конечно, мы всегда должны быть готовы к тому, чтобы играть с начала периода. Пропустили два глупых гола, нам нужно играть лучше. Но в конечном итоге мы победили. Конечно, эти два очка важны для нас, мы сейчас близки к плей-офф. Нам сейчас нужен каждый балл, чтобы попасть в плей-офф. Мы могли сегодня брать три очка, должны были это делать”, — сказал Метсола в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Уткиным.

«Амур» упустил преимущество в две шайбы, но одолел «Витязь» в овертайме