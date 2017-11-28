Итоги игрового дня НХЛ для россиян: рекорд Бобровского, 11-й гол Анисимова

В НХЛ завершился очередной игровой день, в котором состоялось пять матчей. В играх приняли участие пятеро россиян. Сергей Бобровский стал рекордсменом «Коламбус Блю Джекетс» по количеству матчей за клуб среди вратарей (267), обойдя Марка Дени. Артём Анисимов забросил свою 11-ю шайбу в сезоне, Артемий Панарин, Дмитрий Куликов и Иван Проворов набрали очки за передачи.

События дня НХЛ. Бобровский переписал ещё один рекорд «Коламбуса» А Кросби успешно заменил травмированного Малкина.

Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 25 из 27 92,6 1:3

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Анисимов (н) «Чикаго» 1+0 0 6 +1 13.50 2 из 8 1 1 Панарин (н) «Коламбус» 0+1 0 1 0 18.49 - 0 0 Проворов (з) «Филадельфия» 0+1 0 2 0 26.31 - 0 1 Куликов (з) «Виннипег» 0+1 0 0 0 17.30 - 0 0

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».