Итоги игрового дня НХЛ для россиян: рекорд Бобровского, 11-й гол Анисимова

В НХЛ завершился очередной игровой день, в котором состоялось пять матчей. В играх приняли участие пятеро россиян. Сергей Бобровский стал рекордсменом «Коламбус Блю Джекетс» по количеству матчей за клуб среди вратарей (267), обойдя Марка Дени. Артём Анисимов забросил свою 11-ю шайбу в сезоне, Артемий Панарин, Дмитрий Куликов и Иван Проворов набрали очки за передачи.
События дня НХЛ. Бобровский переписал ещё один рекорд «Коламбуса»
А Кросби успешно заменил травмированного Малкина.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|25 из 27
|92,6
|1:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|1+0
|0
|6
|+1
|13.50
|2 из 8
|1
|1
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+1
|0
|1
|0
|18.49
|-
|0
|0
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+1
|0
|2
|0
|26.31
|-
|0
|1
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+1
|0
|0
|0
|17.30
|-
|0
|0
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