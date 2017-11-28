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Итоги игрового дня НХЛ для россиян: рекорд Бобровского, 11-й гол Анисимова

Хоккей

В НХЛ завершился очередной игровой день, в котором состоялось пять матчей. В играх приняли участие пятеро россиян. Сергей Бобровский стал рекордсменом «Коламбус Блю Джекетс» по количеству матчей за клуб среди вратарей (267), обойдя Марка Дени. Артём Анисимов забросил свою 11-ю шайбу в сезоне, Артемий Панарин, Дмитрий Куликов и Иван Проворов набрали очки за передачи.

События дня НХЛ. Бобровский переписал ещё один рекорд «Коламбуса»
А Кросби успешно заменил травмированного Малкина.
ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Бобровский«Коламбус»25 из 2792,61:3
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Анисимов (н)«Чикаго»1+006+113.502 из 811
Панарин (н)«Коламбус»0+101018.49-00
Проворов (з)«Филадельфия»0+102026.31-01
Куликов (з)«Виннипег»0+100017.30-00

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