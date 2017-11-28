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Майк Кинэн освобождён от должности генменеджера «Куньлуня»

Хоккей

Майк Кинэн освобождён от должности генерального менеджера клуба «Куньлунь Ред Стар», сообщается на официальном сайте КХЛ.

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В структуре китайского клуба произошли изменения. Президентом клубов системы КХЛ/ВХЛ/МХЛ стал Раитис Пилсетниекс. Майк Кинэн освобождён от должности генерального менеджера клуба, его функции возложены на президента клуба.

Кинэн возглавил команду перед сезоном-2017/18, а затем ещё до старта регулярного чемпионата принял на себя обязанности генерального менеджера после увольнения Владимира Кречина. «Куньлунь» проиграл последние семь матчей и занимает 11-е место в Восточной конференции.

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