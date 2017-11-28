Майк Кинэн освобождён от должности генменеджера «Куньлуня»

Майк Кинэн освобождён от должности генерального менеджера клуба «Куньлунь Ред Стар», сообщается на официальном сайте КХЛ.
Как Кинэн «съел» Кречина. Все хотят китайских денег
Теперь вся власть у Железного Майка.
В структуре китайского клуба произошли изменения. Президентом клубов системы КХЛ/ВХЛ/МХЛ стал Раитис Пилсетниекс. Майк Кинэн освобождён от должности генерального менеджера клуба, его функции возложены на президента клуба.
Кинэн возглавил команду перед сезоном-2017/18, а затем ещё до старта регулярного чемпионата принял на себя обязанности генерального менеджера после увольнения Владимира Кречина. «Куньлунь» проиграл последние семь матчей и занимает 11-е место в Восточной конференции.
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