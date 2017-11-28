Сейв Шикина в падении признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ

КХЛ опубликовала подборку лучших вратарских спасений прошедшей недели. Первое место занял вратарь ХК «Сочи» Дмитрий Шикин, в падении отразивший бросок в матче с «Нефтехимиком».

1. Голкипер ХК «Сочи» Дмитрий Шикин в матче с «Нефтехимиком».

2. Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот в матче с «Амуром».

3. Голкипер «Витязя» Игорь Сапрыкин в матче с московским «Динамо».

4. Вратарь ХК «Сочи» Дмитрий Шикин в матче с ЦСКА.

5. Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов в матче с «Барысом».

6. Вратарь рижского «Динамо» Мантас Армалис в матче с «Автомобилистом».

7. Голкипер «Авангарда» Олег Шилин в матче с «Йокеритом».

8. Вратарь «Торпедо» Иван Лисутин в матче с магнитогорским «Металлургом».

9. Голкипер «Салавата Юлаева» Бен Скривенс в матче с «Ак Барсом».

10. Вратарь «Амура» Евгений Аликин в матче со «Слованом».

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