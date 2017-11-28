Сейв Шикина в падении признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ

КХЛ опубликовала подборку лучших вратарских спасений прошедшей недели. Первое место занял вратарь ХК «Сочи» Дмитрий Шикин, в падении отразивший бросок в матче с «Нефтехимиком».
1. Голкипер ХК «Сочи» Дмитрий Шикин в матче с «Нефтехимиком».
2. Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот в матче с «Амуром».
3. Голкипер «Витязя» Игорь Сапрыкин в матче с московским «Динамо».
4. Вратарь ХК «Сочи» Дмитрий Шикин в матче с ЦСКА.
5. Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов в матче с «Барысом».
6. Вратарь рижского «Динамо» Мантас Армалис в матче с «Автомобилистом».
7. Голкипер «Авангарда» Олег Шилин в матче с «Йокеритом».
8. Вратарь «Торпедо» Иван Лисутин в матче с магнитогорским «Металлургом».
9. Голкипер «Салавата Юлаева» Бен Скривенс в матче с «Ак Барсом».
10. Вратарь «Амура» Евгений Аликин в матче со «Слованом».
Видео можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.