«Трактор» отправил в список отказов защитника Кирилла Кольцова

Челябинский «Трактор» поместил защитника Кирилла Кольцова в список отказов, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



В нынешнем сезоне 34-летний защитник принял участие в 29 матчах, набрав 9 (1+8) очков при показателе полезности "-18" и восьми минутах штрафного времени. В среднем на льду хоккеист проводил около 17,5 минут за встречу.



В прошлом сезоне Кольцов в 60 играх набрал 29 (1+17) результативных баллов.



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