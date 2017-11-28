Источник: «Ак Барс» интересуется вратарями Бобковым, Лазушиным и Шарыченковым

Как сообщает «Спорт Бизнес Online», казанский «Ак Барс» планирует до конца трансферного окна подписать ещё одного голкипера. По имеющейся информации, в сферу интересов казанского клуба входят Игорь Бобков («Адмирал»), Александр Лазушин («Лада») и Александр Шарыченков («Югра»).



Сообщается, что поиск голкипера ведётся только на роль бэкапа, в основном вратаре команды Эмиле Гарипове не сомневаются. Клуб рассчитывает застраховать себя перед плей-офф на случай травмы одного из голкиперов.



Бобков в нынешнем сезоне отражает 92,5% бросков по своим воротам, Лазушин — 92,9%, Шарыченков — 91,4%.

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