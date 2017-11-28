Лемтюгов продолжает восстановление и хочет вернуться на лёд в этом сезоне

Нападающий омского «Авангарда» Николай Лемтюгов продолжает восстановление в Кёльне после операции, которую пришлось провести после разрыва селезёнки. Как сообщается, форвард надеется вернуться на лёд уже в нынешнем сезоне.



«У нас замечательные болельщики, и не только в Омске, которые всем сердцем переживают и за нас, и за наши результаты. Хочется пожелать, чтобы они всегда до конца были с нами, а мы — с ними, несмотря ни на что. С их поддержкой мы справимся со всеми трудностями», — цитирует Лемтюгова официальный «твиттер» клуба.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Авангарда».