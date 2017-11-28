Официальный сайт КХЛ опубликовал изменения в составах команд по состоянию на 28 ноября.
«Авангард»:
— переведён в список травмированных нападающий Галимов Ансель (по 27.12.2017);
«Автомобилист»:
— переведён в список травмированных нападающий Паре Франсис (по 04.12.2017);
— переведён в список травмированных защитник Егоршев Станислав (по 04.12.2017);
«Адмирал»:
— дозаявлен Сен-Пьер Мартен;
— дозаявлен Мамашев Ренат;
— возвращён в клуб ВХЛ защитник Ильин Сергей;
«Барыс»:
— дозаявлен Райт Джеймс;
— переведён в фарм-клуб «Номад» защитник Дульнев Георгий;
«Динамо» Мн:
— дозаявлен Дерябин Дмитрий;
— переведён из списка травмированных нападающий Китаров Александр;
«Куньлунь Ред Стар»:
— переведён из клуба ВХЛ «КРС Хэйлунцзян» нападающий О’Доннелл Брендэн;
— отзаявлен нападающий Турессон Андреас;
«Лада»:
— переведён в список травмированных нападающий Соин Сергей (по 10.12.2017);
— продлено нахождение в списке травмированных Маленьких Владимира (по 10.12.2017);
«Локомотив»:
— переведён из списка травмированных вратарь Мурыгин Алексей;
«Металлург» Мг:
— возвращён в клуб ВХЛ защитник Бобряшов Никита;
— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Болтанов Артур;
«Нефтехимик»:
— переведён в клуб ВХЛ «Молот-Прикамье» нападающий Шафигуллин Булат;
— переведён в клуб ВХЛ «Молот-Прикамье» защитник Сорокин Александр;
— переведён в клуб ВХЛ «Молот-Прикамье» нападающий Хайруллин Марат;
— переведён в клуб ВХЛ «Молот-Прикамье» нападающий Порядин Павел;
— переведён в клуб ВХЛ «Молот-Прикамье» защитник Фазылзянов Камиль;
СКА:
— переведён из списка травмированных защитник Белов Антон;
«Трактор»:
— переведён в список отказов защитник Кольцов Кирилл (по 30.11.2017);
ХК «Сочи»:
— продлено нахождение в списке травмированных Кузнецова Сергея (по 05.12.2017);
— продлено нахождение в списке травмированных Морозова Егора (по 10.12.2017);
— продлено нахождение в списке травмированных Александрова Юрия (по 21.12.2017).
А. Галимов в списке травмированных до 27 декабря и другие изменения в составах
Официальный сайт КХЛ опубликовал изменения в составах команд по состоянию на 28 ноября.