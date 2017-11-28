А. Галимов в списке травмированных до 27 декабря и другие изменения в составах

Официальный сайт КХЛ опубликовал изменения в составах команд по состоянию на 28 ноября.



«Авангард»:

— переведён в список травмированных нападающий Галимов Ансель (по 27.12.2017);



«Автомобилист»:

— переведён в список травмированных нападающий Паре Франсис (по 04.12.2017);

— переведён в список травмированных защитник Егоршев Станислав (по 04.12.2017);



«Адмирал»:

— дозаявлен Сен-Пьер Мартен;

— дозаявлен Мамашев Ренат;

— возвращён в клуб ВХЛ защитник Ильин Сергей;



«Барыс»:

— дозаявлен Райт Джеймс;

— переведён в фарм-клуб «Номад» защитник Дульнев Георгий;



«Динамо» Мн:

— дозаявлен Дерябин Дмитрий;

— переведён из списка травмированных нападающий Китаров Александр;



«Куньлунь Ред Стар»:

— переведён из клуба ВХЛ «КРС Хэйлунцзян» нападающий О’Доннелл Брендэн;

— отзаявлен нападающий Турессон Андреас;



«Лада»:

— переведён в список травмированных нападающий Соин Сергей (по 10.12.2017);

— продлено нахождение в списке травмированных Маленьких Владимира (по 10.12.2017);



«Локомотив»:

— переведён из списка травмированных вратарь Мурыгин Алексей;



«Металлург» Мг:

— возвращён в клуб ВХЛ защитник Бобряшов Никита;

— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Болтанов Артур;



«Нефтехимик»:

— переведён в клуб ВХЛ «Молот-Прикамье» нападающий Шафигуллин Булат;

— переведён в клуб ВХЛ «Молот-Прикамье» защитник Сорокин Александр;

— переведён в клуб ВХЛ «Молот-Прикамье» нападающий Хайруллин Марат;

— переведён в клуб ВХЛ «Молот-Прикамье» нападающий Порядин Павел;

— переведён в клуб ВХЛ «Молот-Прикамье» защитник Фазылзянов Камиль;



СКА:

— переведён из списка травмированных защитник Белов Антон;



«Трактор»:

— переведён в список отказов защитник Кольцов Кирилл (по 30.11.2017);



ХК «Сочи»:

— продлено нахождение в списке травмированных Кузнецова Сергея (по 05.12.2017);

— продлено нахождение в списке травмированных Морозова Егора (по 10.12.2017);

— продлено нахождение в списке травмированных Александрова Юрия (по 21.12.2017).

«Сибирь» вытеснит «Салават» из зоны плей-офф. Прогнозы на день КХЛ «Магнитка» одолеет на своём льду «Северсталь», а «Автомобилист» возьмёт реванш у «Спартака».