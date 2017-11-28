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Хет-трик Голышева позволил «Автомобилисту» обыграть «Спартак»

Хоккей

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» взял верх над московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе команды Владимира Крикунова хет-триком отметился нападающий Анатолий Голышев, ещё одна заброшенная шайба на счету Михала Чайковски. У «Спартака» голами отметились Виктор Комаров и Александр Хохлачёв.

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Посмотреть видео с опасными моментами можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2017, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
4 : 2
0:0, 1:2, 3:0
Спартак
Москва
0:1 – Комаров (Лещенко) – 27:20 (5x5), 1:1 – Голышев (Кучерявенко) – 30:18 (5x5), 1:2 – Хохлачёв (Подшендялов) – 30:34 (5x5), 2:2 – Голышев – 43:19 (5x5), 3:2 – Голышев (Кучерявенко, Паренто) – 48:03 (5x5), 4:2 – Чайковски (Торченюк) – 59:41 (en)
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