Хет-трик Голышева позволил «Автомобилисту» обыграть «Спартак»

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» взял верх над московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 4:2.
В составе команды Владимира Крикунова хет-триком отметился нападающий Анатолий Голышев, ещё одна заброшенная шайба на счету Михала Чайковски. У «Спартака» голами отметились Виктор Комаров и Александр Хохлачёв.
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