«Торпедо» в гостях оказалось сильнее «Лады», Станислав Галимов оформил «сухарь»

Тольяттинская «Лада» на домашней арене потерпела поражение от нижегородского «Торпедо», встреча завершилась со счётом 0:2. Команда Артиса Аболса проиграла восемь из десяти последних матчей.
Заброшенные шайбы записали на свой счёт хоккеисты «Торпедо» Сергей Костицын и Каспарс Даугавиньш. Игру на ноль провёл голкипер нижегородского коллектива Станислав Галимов.
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