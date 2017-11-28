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«Торпедо» в гостях оказалось сильнее «Лады», Станислав Галимов оформил «сухарь»

Хоккей

Тольяттинская «Лада» на домашней арене потерпела поражение от нижегородского «Торпедо», встреча завершилась со счётом 0:2. Команда Артиса Аболса проиграла восемь из десяти последних матчей.

Заброшенные шайбы записали на свой счёт хоккеисты «Торпедо» Сергей Костицын и Каспарс Даугавиньш. Игру на ноль провёл голкипер нижегородского коллектива Станислав Галимов.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2017, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
0 : 2
0:0, 0:2, 0:0
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Костицын (Грачёв) – 29:26 (5x5), 0:2 – Даугавиньш (Гарбутт) – 38:10 (5x5)

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