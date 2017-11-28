Скудра: после провального прошлого матча «Торпедо» заиграло в правильный хоккей

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу в матче с «Ладой» со счётом 2:0.



«Непростой матч. Порадовало, что после провального прошлого матча ребята вышли и сыграли в правильный хоккей. Первый период привыкали к маленькой площадке, выстояли в меньшинстве. Во втором периоде начали играть увереннее, забили хорошие голы. Рад, что наш вратарь Станислав Галимов сыграл на ноль, для нас это важно», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

«Торпедо» в гостях оказалось сильнее «Лады», Станислав Галимов оформил «сухарь»