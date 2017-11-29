Гол и два паса Бучневича не спасли «Рейнджерс» от поражения в игре с «Флоридой»

«Флорида Пантерз» одержал тяжёлую победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей. По ходу матча «Рейнджерс» уступали — 1:4, смогли сравнять счёт, но пропустили решающий гол за 69 секунд до конца третьего периода.

В составе «Флориды» отличились Александр Барков (6-я минута), Джейми Макгинн (10), Мишель Хэйли (17), Джонатан Юбердо (29) и Денис Мальгин (59). За «Рейнджерс» два гола забил Крис Крайдер (32, 52), ещё по разу отличились Джей Ти Миллер (25) и Павел Бучневич (30). Россиянин также сделал две результативные передачи.

Победная серия «Рейнджерс» прервалась в пятом матче.

Видео гола Бучневича можно посмотреть на странице The Rat Trick в «Твиттере».