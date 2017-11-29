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Гол и два паса Бучневича не спасли «Рейнджерс» от поражения в игре с «Флоридой»

Хоккей

«Флорида Пантерз» одержал тяжёлую победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей. По ходу матча «Рейнджерс» уступали — 1:4, смогли сравнять счёт, но пропустили решающий гол за 69 секунд до конца третьего периода.

В составе «Флориды» отличились Александр Барков (6-я минута), Джейми Макгинн (10), Мишель Хэйли (17), Джонатан Юбердо (29) и Денис Мальгин (59). За «Рейнджерс» два гола забил Крис Крайдер (32, 52), ещё по разу отличились Джей Ти Миллер (25) и Павел Бучневич (30). Россиянин также сделал две результативные передачи.

Победная серия «Рейнджерс» прервалась в пятом матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2017, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
4 : 5
0:3, 3:1, 1:1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Барков (Юбердо, Яндл) – 05:50 (5x4), 0:2 – Макгинн (Бьюгстад) – 09:35 (5x5), 0:3 – Хэйли (Яндл, Севьюр) – 16:47 (5x5), 1:3 – Миллер (Цуккарелло, Шей) – 24:04 (5x5), 1:4 – Юбердо (Мэтисон, Уигар) – 28:36 (5x5), 2:4 – Бучневич (Крайдер, Деарне) – 29:26 (5x5), 3:4 – Крайдер (Бучневич, Деарне) – 31:16 (5x5), 4:4 – Крайдер (Деарне, Бучневич) – 53:28 (5x5), 4:5 – Мальгин (Писик, Юбердо) – 58:51 (5x5)

Видео гола Бучневича можно посмотреть на странице The Rat Trick в «Твиттере».

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