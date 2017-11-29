Защитник «Миннесоты» Дамба оштрафован на $ 5 тыс. за бросок бутылки в соперника

НХЛ оштрафовала защитника «Миннесоты Уайлд» Мэтта Дамбу на $ 5 тыс., сообщается на официальном сайте лиги. Это максимально возможный размер штрафа, средства будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам.
Дамба был оштрафован за неспортивное поведение в матче с «Виннипег Джетс». Во время игры он также получил двухминутный штраф за то, что после первого периода бросил бутылку с водой в Йоэля Армию.
«Миннесота» проиграла «Виннипегу» со счётом 2:7.
Видео нарушения Дамбы можно посмотреть в «Твиттере».
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