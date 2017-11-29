QMJHL: форвард «Викториавилль» Виталий Абрамов забил победный гол в овертайме

Нападающий команды QMJHL «Викториявилль» Виталий Абрамов был признан второй звездой матча регулярного чемпионата с «Шербруком», который завершился со счётом 4:3 ОТ.



В основное время Абрамов отметился голевой передачей, а в овертайме забросил победную шайбу. Он нанёс четыре броска в створ, выиграл 12 из 22 вбрасываний и завершил встречу с показателем полезности «+2».

Видео гола Абрамова можно посмотреть в «Твиттере».

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Справка «Чемпионата»



Виталий Абрамов, родился 8 мая 1998 года в Челябинске.



Выступал за юношеские команды «Трактора», а в сезоне-2014/15 играл в МХЛ, набрав 14 (8+6) очков в 20 матчах за «Белых Медведей». Принимал участие в Мировом Кубке вызова, в шести матчах отметившись тремя голами и шестью передачами.



С сезона-2015/16 играел за «Гатино», а в этом году был обменян в «Викториявилль». В текущем чемпионате набрал 34 (13+21) очка в 22 матчах, всего в лиге на его счету 231 (97+134) очко в 151 матче.



Задрафтован «Коламбусом» в 2016 году под общим 65-м номером.