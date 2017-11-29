Зимин: «Авангард» мог без лидеров бороться с «Динамо», но СКА — это машина

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин поделился ожиданиями от матчей СКА – «Авангард» и «Металлург» — «Спартак».



«При всём уважении к Омску, в Санкт-Петербург он приезжает в неудачный момент. Если с «Динамо» без лидеров ещё можно было побороться, то СКА сегодня на ходу, это машина. Унизительных 9:1, как накануне с «Барысом», конечно, не будет, но омскую молодёжь ждёт жёсткий экзамен.



А вот у «Спартака» шансы в Магнитогорске есть. «Металлург» в паузе на Евротур вернул из Северной Америки двух ведущих защитников — Береглазова и Ли, и сейчас клубу не хватает только Мозякина. Однако результаты «Магнитки» почему-то не улучшаются. Так что «Спартак» едет в гости к чемпиону конференции как раз в удачный момент», — цитирует Зимина Russia-Hockey.ru.

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