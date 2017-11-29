Нападающий СКА Широков восстановился после травмы и сыграет с «Авангардом»

Нападающий СКА Сергей Широков сообщил, что восстановился после травмы и примет участие в домашнем матче с «Авангардом», который начнётся сегодня, 29 ноября, в 19:30 мск. Форвард пропустил последние пять матчей команды.

«В принципе, всё хорошо, болячки залечил, подхожу к матчу в полной боевой готовности. Перерыв ведь был не таким и долгим. «Авангард» – хорошая команда, быстрая. Вечером будет хорошая игра, в которой нам будет непросто.



Надо ждать быстрой, жёсткой игры. «Авангард» играет в агрессивный атакующий хоккей, так что будем стараться навязать свою игру и как можно больше действовать в зоне атаки», — цитирует Широкова пресс-служба клуба.

«Ак Барс» отправит Вестерлунда в отставку. Прогнозы на игровой день КХЛ Дела «Салавата» не сдвинутся с мёртвой точки, а «Авангард» продолжит проигрывать в Питере.

Видео интервью с Широковым можно посмотреть также на канале СКА в YouTube.