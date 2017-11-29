Пёрселл: СКА не любит защищаться, «Авангарду» надо сбить их с атакующего настроя

Нападающий «Авангарда» Тедди Пёрселл поделился ожиданиями от матча со СКА, который сегодня начнётся в Санкт-Петербурге в 19:30 мск.



«Я ещё не играл со СКА, но много слышал о том, насколько они хороши в нападении. В такой ситуации только один способ — удаляться как можно меньше и постараться заставить их больше отрабатывать в обороне. Если мы сможем сбить соперника с атакующего настроя, ему будет непросто перестроиться и заниматься тем, что игроки СКА не очень любят — защищаться. В этом может быть наше преимущество.



Нападающие «Авангарда» редко забивают в последних матчах, но надо продолжать создавать моменты и пытаться их реализовывать. Если ты создаёшь — рано или поздно реализация появится. Надо копать на пятачке, ставить клюшки, искать добивания, отскоки. И, конечно, бросать, идти на ворота. Порой мы катаемся далеко от них. Когда же нагружаешь вратаря работой, голы приходят, в том числе странные и необычные.



Что касается атмосферы в коллективе, то всё хорошо. Сезон длинный, мы учимся на своих ошибках. Если всё время жалеть себя, трудности не преодолеешь. Нужно оставаться на позитиве, получать удовольствие от игры, искать эмоции и стараться вернуться на победные рельсы», — цитирует Пёрселла пресс-служба клуба.

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