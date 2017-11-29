«КРС Хэйлунцзян» установил клубный антирекорд посещаемости в ВХЛ — 150 человек

«КРС Хэйлунцзян» 29 ноября дома уступил ХК «Саров» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Этот матч собрал наименьшее количество зрителей в истории китайского клуба — 150. Такая посещаемость, правда, это не антирекорд лиги в этом сезоне. Матч регулярного чемпионата ВХЛ «Барс» – «Звезда» собрал 111 человек.



В среднем на матчах «Хэйлунцзяна», фарм-клуба «Куньлунь Ред Стар» из КХЛ, присутствует 1631 зритель. Сезон-2017/18 является дебютным для китайской команды в Высшей хоккейной лиге.