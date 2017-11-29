Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Барыс» проиграл «Локомотиву» и ни разу не выиграл после перерыва на Евротур

Хоккей

«Локомотив» на своём льду разгромил «Барыс». Это вторая подряд победа ярославской команды и пятая в последних шести матчах. «Барыс» потерпел шестое поражение кряду и пока ни разу не выиграл после перерыва на Евротур. 27 сентября в очном матче команд в Астане «Барыс» разгромил «Локомотив» со счётом 6:1.

«Локомотив» вёл — 2:0 уже к третьей минуте матча — отличились Брэндон Козун и Егор Аверин. На 15-й минуте встречи Егор Фатеев сделал счёт 3:0. Во второй двадцатиминутке ярославец Даниил Апальков благодаря дублю довёл дело до разгрома — 5:0 в пользу ярославской команды. Заключительная треть матча голов не принесла.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2017, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
5 : 0
3:0, 2:0, 0:0
Барыс
Астана
1:0 – Козун (Накладал, Тальбо) – 01:09 (5x5), 2:0 – Аверин (Локтионов) – 02:43 (5x5), 3:0 – Фатеев (Каюмов) – 14:27 (5x5), 4:0 – Апальков – 20:57 (5x5), 5:0 – Апальков (Красковский, Коршков) – 23:22 (5x5)

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент