«Барыс» проиграл «Локомотиву» и ни разу не выиграл после перерыва на Евротур

«Локомотив» на своём льду разгромил «Барыс». Это вторая подряд победа ярославской команды и пятая в последних шести матчах. «Барыс» потерпел шестое поражение кряду и пока ни разу не выиграл после перерыва на Евротур. 27 сентября в очном матче команд в Астане «Барыс» разгромил «Локомотив» со счётом 6:1.



«Локомотив» вёл — 2:0 уже к третьей минуте матча — отличились Брэндон Козун и Егор Аверин. На 15-й минуте встречи Егор Фатеев сделал счёт 3:0. Во второй двадцатиминутке ярославец Даниил Апальков благодаря дублю довёл дело до разгрома — 5:0 в пользу ярославской команды. Заключительная треть матча голов не принесла.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

