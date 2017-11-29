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ЦСКА победил «Куньлунь» и выиграл шестой матч подряд

Хоккей

ЦСКА дома нанёс поражение «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это шестая победа подряд и 10-я в последних 11 матчах. «Куньлунь» проиграл восьмой матч подряд и 12-й из последних 13. 11 сентября в очном матче команд в Китае ЦСКА обыграл «Куньлунь» — 4:3 ОТ.

На седьмой минуте матча Джефф Плэтт вывел ЦСКА вперёд, на 13-й минуте встречи Сергей Шумаков удвоил преимущество «армейцев». На 42-й минуте встречи Роман Любимов установил окончательный счёт — 3:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2017, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 1
2:0, 0:1, 1:0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Плэтт (Попов, Петров) – 06:53 (5x5), 2:0 – Шумаков (Робинсон) – 12:56 (5x5), 2:1 – Брюле (О'Доннелл, Воробей) – 25:41 (5x5), 3:1 – Любимов (Шалунов, Капризов) – 41:51 (5x4)

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

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