ЦСКА победил «Куньлунь» и выиграл шестой матч подряд

ЦСКА дома нанёс поражение «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это шестая победа подряд и 10-я в последних 11 матчах. «Куньлунь» проиграл восьмой матч подряд и 12-й из последних 13. 11 сентября в очном матче команд в Китае ЦСКА обыграл «Куньлунь» — 4:3 ОТ.



На седьмой минуте матча Джефф Плэтт вывел ЦСКА вперёд, на 13-й минуте встречи Сергей Шумаков удвоил преимущество «армейцев». На 42-й минуте встречи Роман Любимов установил окончательный счёт — 3:1.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.