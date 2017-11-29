Кагарлицкий дисквалифицирован на один матч, Голышев — на три

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды двух матчей.



«Металлург» — «Северсталь». Время – 35.45. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Северстали» Дмитрия Кагарлицкого наказание по Правилу 537 г (Удар клюшкой) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.14.1. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист» — «Спартак». Время – 37.37. На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Автомобилиста» Анатолия Голышева наказание по Правилу 550 ж, п.1 (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны игроков) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – Дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.), а также согласно п.1.29. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.