Клинкхаммер: «Салават» очень хотел сегодня победить, но «Ак Барс» — не меньше

Нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Тяжёлая игра, в основном команды играли от обороны. Мы могли быть активнее у ворот соперника в первых двух периодах, создавать больше трафика у ворот Скривенса. Сегодня вы могли убедиться, что это хороший вратарь. Считаю, нужно было больше работать на подборе, набрасывать на ворота.



Думаю, они очень хотели сегодня победить, но мы — не меньше. Вообще непонятно, почему они так низко в таблице, сегодня они играли хорошо», – передаёт слова Клинкхаммера «БИЗНЕС Online».

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