Билялетдинов: сейчас Зарипов далёк от того, чтобы играть

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (0:1) во втором в сезоне «зелёном дерби». 22 ноября казанцы разгромили «Салават» со счётом 5:0.



«Мы понимали, что игра будет совершенно другая, готовились серьезно. Считаю, ребятам играли с хорошей отдачей. Игра в целом была до шайбы. К сожалению, мы её пропустили. Не могу сказать, что всё очень хорошо в нападении. Но они старались.



Есть понимание, когда сможет играть Зарипов? Пока не могу ответить на этот вопрос. Даже примерно не могу. Сейчас он далёк от того, чтобы играть. Азеведу приедет первого числа – швы сняли, он проходит процесс реабилитации. Малыхин? Два месяца точно. Попов? Еще дольше. По Захарчуку – три-четыре недели», – передаёт слова Билялетдинова «БИЗНЕС Online».

«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в «зелёном дерби», прервав серию поражений