Ткачёв: «Ак Барс» не забил – это надо исправлять

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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«Чего не хватило для победы? Забить. Соперник здорово сыграл – вратарь хорошо поймал игру. Мы, в свою очередь, не забили. Надо это исправлять. Где-то, может, мы стали ошибаться в начале матча. Но проблем с настроем не было.

В чём разница межу сегодняшним матчем и игрой в Уфе? В реализации моментов: они реализовали свои моменты, мы – нет», – передаёт слова Ткачёва «БИЗНЕС Online».