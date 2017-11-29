Марков: большинство «Ак Барса» должно работать лучше

«Считаю, с обеих сторон была хорошая игра. У нас была много потерь, большинство наше должно работать лучше. Нужно сделать выводы и в следующий раз играть лучше.



В чём нужно прибавить в большинстве? Во всём: нужно быть первыми на шайбе, быстрее двигать шайбу, доставлять её к воротам, нужен игрок перед воротами. Большинство – это очень важно, поэтому будем работать над этим. Почему именно сейчас не получается игра в большинстве? Потому что мы играем против соперника, который готовится и разбирает наше большинство. Где-то, может, нам нужно сыграть проще, но самое главное, доводить шайбу до ворот.



У нас были моменты, которые мы не использовали. Сегодня была игра до гола – во втором периоде мы провели неудачную смену. Может, мы часто передерживали и теряли шайбу. Нужно поправить эти ошибки», – передаёт слова Маркова «БИЗНЕС Online».

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