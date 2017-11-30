Итоги дня ВХЛ: шестая подряд победа «Сарыарки» и другие результаты

Программа игрового дня регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги 29 ноября была представлена восемью матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ принёс следующие результаты.
«КРС Хэйлунцзян» установил клубный антирекорд посещаемости в ВХЛ — 150 человек
«КРС Хэйлуецзян» проиграл «Сарову» — 2:3 ОТ.
ВХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2017, среда. 11:00 МСК
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
2 : 3
1:0, 0:1, 1:1, 0:1
ХК Саров
Саров
1:0 – Ху (Лебедев) – 09:08 (5x4), 1:1 – Медведев (Горбунов, Есаян) – 38:04 (5x4), 2:1 – Ху (Лебедев, Эрхардт) – 41:01 (5x5), 2:2 – Ряшенцев (Коннов) – 59:45 (5x5), 2:3 – Коньков (Швалёв, Вилков) – 64:27 (5x5)
«Чэн Тоу» одолел «Дизель» — 3:2. Команда потерпела четвёртое поражение кряду.
ВХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2017, среда. 13:30 МСК
Чэн Тоу
Цзилинь
3 : 2
2:0, 1:1, 0:1
Дизель
Пенза
1:0 – Гиздатуллин (Полинин, Гребенюк) – 09:57 (5x5), 2:0 – Крысанов (Ячменёв, Попов) – 15:43 (5x4), 3:0 – Швецов (Ячменёв, Елисеев) – 22:52 (5x4), 3:1 – Бойчук (Кузьмин, Фефелов) – 25:34 (5x4), 3:2 – Думбадзе (Груздев, Дёмин) – 47:16 (5x5)
«Ермак» уступил команде «СКА-Нева» -1:4.
ВХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2017, среда. 14:00 МСК
Ермак
Ангарск
1 : 4
0:2, 1:1, 0:1
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 – Гребенников (Мальцев, Крылов) – 01:23 (5x5), 0:2 – Мальцев (Жихарев, Гребенников) – 04:01 (5x5), 1:2 – Яковлев (Пайор, Гаврилычев) – 36:23 (5x4), 1:3 – Орлович-Грудков (Валенцов, Рычагов) – 37:00 (5x5), 1:4 – Орлович-Грудков (Рычагов) – 47:21 (5x5)
«Кузня» одолела питерское «Динамо» — 3:1.
ВХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2017, среда. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
3 : 1
1:0, 1:1, 1:0
Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 – Романцев (Дюрягин, Маслов) – 08:39 (5x5), 2:0 – Мусин – 34:29 (5x5), 2:1 – Панков (Кремзер, Яценко) – 39:52 (5x5), 3:1 – Вихарев (Шубин) – 59:48 (en)
«Торпедо» переиграло «Горняк» — 4:2.
ВХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2017, среда. 15:30 МСК
Торпедо
Усть-Каменогорск
4 : 2
0:0, 2:2, 2:0
Горняк
Учалы
0:1 – Сушинский (Чванчиков) – 23:09 (5x5), 0:2 – Сетдиков (Сафронов) – 26:00 (5x4), 1:2 – Тривино (Бердников, Соренсон) – 28:16 (5x4), 2:2 – Соренсон (Далёйсен, Тривино) – 39:38 (5x5), 3:2 – Тривино – 45:25 (5x5), 4:2 – Ибатуллин (Иван Иванов, Коротков) – 57:07 (5x5)
«Сарыарка» победила «Южный Урал» — 3:2 ШБ. Это шестая победа кряду.
ВХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2017, среда. 16:00 МСК
Сарыарка
Караганда
3 : 2
1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0
Южный Урал
Орск
1:0 – Зиазов (Сиксна, Альшевский) – 05:17 (5x5), 2:0 – Ердаков (Сарваров) – 38:30 (5x5), 2:1 – Куршук – 43:46 (5x5), 2:2 – Дорофеев (Воронин, Кицын) – 58:39 (5x4), 3:2 – Ломако – 65:00 ( ПБ)
«Зауралье» оказалось сильнее «Челмета» — 1:0 ОТ.
ВХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2017, среда. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
1 : 0
0:0, 0:0, 0:0, 1:0
Челмет
Челябинск
1:0 – Дюкарев (Кротиков, Глебов) – 62:53 (5x4)
«Рубин» одолел «Спутник» — 4:2.