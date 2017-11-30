Тарасенко впервые в сезоне не нанёс ни одного броска в створ за матч

«Сент-Луис Блюз» дома потерпел поражение от «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 2:3.

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко впервые в текущем сезоне не нанёс ни одного броска в створ ворот. Россиянин провёл на льду 19 минут 15 секунд, не набрал очков, провёл один силовой приём и один раз заблокировал бросок. Показатель полезности российского нападающего в этом матче составил 0.



Всего в текущем сезоне на счету игрока 28 (12+16) очков в 25 матчах текущего сезона.