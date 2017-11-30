Итоги дня для россиян в АХЛ: Дыбленко начал результативную серию

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно 6 матчей. Вратарь «Хартфорд Вулф Пэк» Александр Георгиев пропустил 3 шайбы после 19 бросков в матче со «Спрингфилд Тандербёрдс», и его команда уступила со счётом 1:3. Защитник «Бингхэмптон Сенаторз» Ярослав Дыбленко отметился голевой передачей, которая стала для него вторым результативным баллом (1+1) в двух последних матчах.

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