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Итоги дня для россиян в АХЛ: Дыбленко начал результативную серию

Хоккей

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно 6 матчей. Вратарь «Хартфорд Вулф Пэк» Александр Георгиев пропустил 3 шайбы после 19 бросков в матче со «Спрингфилд Тандербёрдс», и его команда уступила со счётом 1:3. Защитник «Бингхэмптон Сенаторз» Ярослав Дыбленко отметился голевой передачей, которая стала для него вторым результативным баллом (1+1) в двух последних матчах.

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ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-
Александр Волков(н)«Сиракьюз»0+100+1
Денис Гурьянов (з)«Техас»002-2
Евгений Свечников (н)«Грэндс Рэпидс»0030
Ярослав Дыбленко (з)«Бингхэмптон»0+100+2
Михаил Воробьёв (н)«Лихай Вэлли»001-1
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