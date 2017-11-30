Купер: два очка с 4-матчевого выезда — не то, что «Тампа» планировала

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение от «Бостон Брюинз» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Молнии» на выезде проиграли три матча из четырёх.

«Нужно извлечь уроки из этого опыта. Поехать на четырёхматчевый выезд и привезти оттуда два очка… Это не то, что мы планировали. И мы не думали, что так произойдёт», — цитирует Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.