Голышев: забил Шумаков красиво, но пусть у меня поучится праздновать голы

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев поделился впечатлениями от гола форварда ЦСКА Сергея Шумакова в ворота клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар», отметив, что празднование заброшенных шайб его товарищу стоит совершенствовать.

«Видел гол Шумакова в стиле Гранлунда. У ЦСКА всё здорово, они выигрывают. Мечтаю так забить. Один раз попробовал, но у меня не получилось. Если счёт будет позволять, то попробую снова. В первую очередь я должен думать, как приносить пользу команде. Порой хочется сыграть на публику, но такой финт реально трудно исполнить.

Также видео доступно в официальном «твиттере» КХЛ.

Сразу поздравил Серёгу. Мы с ним друзья, часто общаемся. Постоянно на связи. Забил он красиво, спору нет, но с празднованием голов ему надо подумать, пусть у меня этому поучится (смеётся)», — сказал Голышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полное интервью с Анатолием Голышевым читайте на «Чемпионате» сегодня.

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Также видео доступно в официальном «твиттере» КХЛ.