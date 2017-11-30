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Сергей Сошников станет новым генеральным директором «Адмирала»

Хоккей

Как стало известно «Чемпионату», новым генеральным директором «Адмирала» из Владивостока станет Сергей Сошников. В сезоне-2011/12 Сошников работал в пражском «Льве», а последнее время занимал пост генерального директора в самарском ЦСК ВВС.

В нынешнем сезоне должность генерального директора дальневосточного клуба занимает Камил Гаджиев.

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