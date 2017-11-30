«Вегас» заключил контракт с защитником Макнэббом на 4 года и 10 млн

Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» заключил новое соглашение с защитником Брейденом Макнэббом, информирует TSN. Контракт с 26-летним хоккеистом рассчитан на четыре сезона, за этот период игрок обороны получит около $ 10 млн.



Макнэбб принял участие в 257 матчах в Национальной хоккейной лиге, сумев записать на свой счёт 52 (7+45) результативных балла. За «Вегас» канадский игрок провёл 20 матчей, набрав два очка при показателе полезности "+10".



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