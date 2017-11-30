Анисин проведёт первый официальный матч за «Динамо» после возвращения

Стали известны составы московского «Динамо» и новосибирской «Сибири» на очную встречу, которая стартует сегодня в 19:30 мск. В составе московского клуба первый матч в сезоне проведёт форвард Михаил Анисин.
«Динамо»:
Ерёменко (Бочаров);
Варнаков — Бойд — Тарасов, Рылов — Кутейкин;
Брюквин — Терещенко — Анисин, Волков — Никулин;
Марковин — Игнатушкин — Петунин, Вишневский — Хиетанен;
Сопин — Казионов — Алексеев, Корягин — Бицадзе.
«Сибирь»:
Салак (Красиков);
Сигарёв — Закриссон — Бергстрём, Верещагин — Наумов;
Санников — Коньков — Энлунд, Демидов — Ермаков;
Шаров — Основин — Левицкий, Воробьёв — Игнатович;
Ткаченко — Горбунов — Первушин, Лукин — Морозов.
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