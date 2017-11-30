Анисин проведёт первый официальный матч за «Динамо» после возвращения

Стали известны составы московского «Динамо» и новосибирской «Сибири» на очную встречу, которая стартует сегодня в 19:30 мск. В составе московского клуба первый матч в сезоне проведёт форвард Михаил Анисин.



«Динамо»:

Ерёменко (Бочаров);

Варнаков — Бойд — Тарасов, Рылов — Кутейкин;

Брюквин — Терещенко — Анисин, Волков — Никулин;

Марковин — Игнатушкин — Петунин, Вишневский — Хиетанен;

Сопин — Казионов — Алексеев, Корягин — Бицадзе.



«Сибирь»:

Салак (Красиков);

Сигарёв — Закриссон — Бергстрём, Верещагин — Наумов;

Санников — Коньков — Энлунд, Демидов — Ермаков;

Шаров — Основин — Левицкий, Воробьёв — Игнатович;

Ткаченко — Горбунов — Первушин, Лукин — Морозов.

Без Мозякина «Магнитке» не обыграть «Спартак». Прогнозы на игровой день КХЛ «Адмирал» прервёт серию поражений, а «Югра» продолжит падать.