«Трактор» уступил «Торпедо», прервав свою победную серию

Челябинский «Трактор» на домашней арене потерпел поражение от нижегородского «Торпедо», матч закончился со счётом 1:2. Команда Анвара Гатиятулина прервала свою удачную серию из четырёх выигранных встреч кряду.



Счёт в матче открыли гости, удачным броском отметился Кирилл Ураков на 22-й минуте. В том же периоде Виталий Кравцов сумел восстановить равновесие на табло. В третьей двадцатиминутке форвард Денис Паршин забил гол, ставший победным для коллектива Петериса Скудры.



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