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«Трактор» уступил «Торпедо», прервав свою победную серию

Хоккей

Челябинский «Трактор» на домашней арене потерпел поражение от нижегородского «Торпедо», матч закончился со счётом 1:2. Команда Анвара Гатиятулина прервала свою удачную серию из четырёх выигранных встреч кряду.

Счёт в матче открыли гости, удачным броском отметился Кирилл Ураков на 22-й минуте. В том же периоде Виталий Кравцов сумел восстановить равновесие на табло. В третьей двадцатиминутке форвард Денис Паршин забил гол, ставший победным для коллектива Петериса Скудры.

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КХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2017, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
1 : 2
0:0, 1:1, 0:1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Ураков – 22:30 (5x5), 1:1 – Кравцов (Мамаев, Шаров) – 33:08 (5x5), 1:2 – Паршин – 49:26 (5x5)
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