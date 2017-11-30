Чесалин: Голышев ничего умышленно не делал, подножка судье — случайность

Нападающий «Автомобилиста» Евгений Чесалин поделился эмоциями от победы над «Северсталью» со счётом 5:0.



«Сегодня успеху способствовало выполнение игрового задания и установок тренера. Агрессивность на ворота, вратарь нас выручает не первую игру. Это и принесло свои плоды.



Наказание Голышева? Честно говоря, не знаю. Там есть специально обученные люди, не мне решать. По моему мнению, он ничего умышленно не делал. Абсолютно случайный момент.



Приятно, что у команды высокая результативность, но нам важнее победы. Неважно, сколько шайб мы забиваем», — сказал Чесалин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Поляковым.

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