Два очка Белоусова помогли «Ладе» взять верх над рижским «Динамо»

Тольяттинская «Лада» на домашнем льду взяла верх над рижским «Динамо» в серии буллитов, матч завершился со счётом 3:2. Команда Гиртса Анкипанса потерпела третье поражение подряд.



В составе команды хозяев заброшенными шайбами отметились Игорь Скороходов и Георгий Белоусов, победный буллит реализовал Никита Филатов. У «Динамо» гол на свой счёт записали Микелис Редлихс и Георгий Пуяц.



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