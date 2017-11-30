Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Два очка Белоусова помогли «Ладе» взять верх над рижским «Динамо»

Хоккей

Тольяттинская «Лада» на домашнем льду взяла верх над рижским «Динамо» в серии буллитов, матч завершился со счётом 3:2. Команда Гиртса Анкипанса потерпела третье поражение подряд.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами отметились Игорь Скороходов и Георгий Белоусов, победный буллит реализовал Никита Филатов. У «Динамо» гол на свой счёт записали Микелис Редлихс и Георгий Пуяц.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Посмотреть видео голов можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2017, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
3 : 2
0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0
Динамо Р
Рига
1:0 – Скороходов (Белоусов, Воробьёв) – 24:43 (5x3), 2:0 – Белоусов (Иванников) – 25:51 (5x4), 2:1 – Редлихс М. (Дарзиньш) – 46:56 (5x5), 2:2 – Макмиллан (Пуяц) – 51:21 (5x5), 3:2 – Филатов – 65:00 ( ПБ)
10 летних трансферов КХЛ, которые уже стали успешными
Лучшие летние трансферы. Некоторые из них воспринимались скептически.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент