Гатиятулин: тяжёлый матч, Черников и Виделль получили повреждения

Главный тренер «Трактора»Анвар Гатиятулин подвёл итоги после встречи с «Торпедо» (1:2).



«Тяжелый матч, были моменты. В большинстве много играли. Обидно, что пропустили, хотя мы над этим очень много работаем на каждой тренировке. Игра в большинстве – один из ключевых моментов. Когда мы забивали в большинстве, выигрывали. Будем вместе разбирать и искать, где что не получается, устранять ошибки. По самоотдаче, все старались, играли с первой до последней секунды, но, к сожалению, проиграли.

Почему Черникова не было в третьем периоде? Саша получил травму. Поедет в больницу. То же самое у Линуса Виделля – повреждение, завтра узнаем, что с ним", — цитирует тренера официальный сайт клуба.