Скудра: «Торпедо» нахватало дешёвых удалений, победу пришлось зубами вырывать

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра подвёл итоги матча после победы над «Трактором» со счётом 2:1.



«Скажем так, нам нужно было сделать правильные выводы после домашней серии, в которой мы играли с теми же командами — с «Трактором» в том числе. Хорошо, что это у нас получилось. Сегодня был очень тяжёлый матч, равный. Нахватали мы немного дешёвых удалений — где-то цепляли, игровая дисциплина хромала. Что хорошо — ребята пластались друг за друга. Для нас это был ключевой момент, мы здорово начали. Был отрезок во втором периоде, когда мы глупо сыграли и отдали инициативу. Потом ребятам пришлось зубами вырывать, и в концовке они смогли это сделать. Ребятам спасибо за этот матч и за выездную серию.



Не боялись ли ставить Галимова после двух пропущенных шайб в домашней встрече? Нет, я уже говорил. Не то чтобы Стас пропустил, это мы не доработали — слабо сыграли в том матче на своем пятаке. «Трактор» хорошо идёт на ворота, мы это знаем. Соперник много бросает, есть у него бросающие защитники. Скажем так, шайба доходит до ворот — там нужно сражаться. Сегодня на своём пятачке и в позиционной обороне сыграли намного лучше. Дали шанс Стасу в первую очередь. Не было никакого опасения», — цитирует Скудру официальный сайт «Трактора».

«Трактор» уступил «Торпедо», прервав свою победную серию