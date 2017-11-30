Аболс: забрал капитанскую повязку у Ежова, потому что его критиковали журналисты

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал победу в матче с рижским «Динамо» со счётом 3:2 (Б).



«Когда ведёшь со счётом 2:0 после двух периодов, хочется больше, чем два очка. Перед третьим периодом главным было не начинать играть на удержание, пятиться, а в итоге всё так и вышло.



Нужно уметь играть по результату. Нам теоретически не надо забивать, но в тоже самое время мы знаем, что соперник будет играть агрессивно и ты должен хорошо выходить из-под давления, заводить шайбу в глубину, контролировать игру. Что-то из этого у нас стало получаться только при счёте 2:2, когда перестали бояться.



В ходе матча перешли на игру в три звена, посадили тех игроков, которые, на мой взгляд, выпадали из игры. Возможно, это решение как-то и повлияло на то, что в третьем периоде игроки стали играть на удержание.



Журналисты очень много критикуют Дениса Ежова, поэтому, чтобы хоть как-то отвести от него внимание, я принял решение отдать капитанскую нашивку Иржи Новотны. Не Денис Ежов проигрывает игры, в первую очередь я их проигрываю, поэтому критикуйте меня. Эштон присоединился к команде, и самое оптимистичное, если он появится до нового года», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

Два очка Белоусова помогли «Ладе» взять верх над рижским «Динамо»