Дубль Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Кэпиталз» дублем отметился Евгений Кузнецов (5-я и 22-я минуты). За «Кингз» два гола забил Мариан Габорик (12, 60), ещё по одной шайбе забросили Джонни Бродзински (31), Юсси Йокинен (31) и Тайлер Тоффоли (60).

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Форвард Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту 47 секунд.

Видео первого гола Кузнецова можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.