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Дубль Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

Хоккей

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Кэпиталз» дублем отметился Евгений Кузнецов (5-я и 22-я минуты). За «Кингз» два гола забил Мариан Габорик (12, 60), ещё по одной шайбе забросили Джонни Бродзински (31), Юсси Йокинен (31) и Тайлер Тоффоли (60).

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Форвард Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту 47 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2017, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2 : 5
1:1, 1:2, 0:2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Кузнецов (Орлов) – 04:04 (5x5), 1:1 – Габорик (Льюис, Кемпе) – 11:08 (5x5), 2:1 – Кузнецов – 21:23 (5x5), 2:2 – Бродзински (Макдермид) – 30:01 (5x5), 2:3 – Йокинен (Льюис, Макдермид) – 30:10 (5x5), 2:4 – Габорик – 59:17 (en), 2:5 – Тоффоли (Пирсон, Шор) – 59:56 (en)

Видео первого гола Кузнецова можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

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