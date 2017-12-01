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«Ванкувер» на выезде одолел «Нэшвилл», Голдобин набрал первое очко в сезоне

Хоккей

«Ванкувер Кэнакс» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе «Кэнакс» по два гола забили Брок Бисер (23-я и 55-я минуты) и Луи Эрикссон (35, 60), ещё одну шайбу забросил Даниэль Седин (51). За «Нэшвилл» голы забили Крэйг Смит (23), Филип Форсберг (25) и Ник Бонино (37).

Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин был впервые в сезоне включён в состав команды и отметился результативной передачей. Защитник «Предаторз» Алексей Емелин провёл на льду 18 минут 12 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2017, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
3 : 5
0:0, 3:2, 0:3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Смит (Ирвин) – 22:42 (5x5), 1:1 – Бисер (Хорват, Эдлер) – 22:54 (5x5), 2:1 – Форсберг (Смит) – 24:31 (5x4), 2:2 – Эрикссон (Седин, Седин) – 34:11 (5x5), 3:2 – Бонино (Ернкрок) – 36:45 (5x5), 3:3 – Седин (Бисер, Седин) – 50:22 (5x4), 3:4 – Бисер (Голдобин, Хаттон) – 54:08 (5x5), 3:5 – Эрикссон (Седин, Седин) – 59:03 (en)
Голдобин впервые в сезоне вышел на лёд в составе «Ванкувера»
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