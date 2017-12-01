«Ванкувер» на выезде одолел «Нэшвилл», Голдобин набрал первое очко в сезоне

«Ванкувер Кэнакс» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе «Кэнакс» по два гола забили Брок Бисер (23-я и 55-я минуты) и Луи Эрикссон (35, 60), ещё одну шайбу забросил Даниэль Седин (51). За «Нэшвилл» голы забили Крэйг Смит (23), Филип Форсберг (25) и Ник Бонино (37).

Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин был впервые в сезоне включён в состав команды и отметился результативной передачей. Защитник «Предаторз» Алексей Емелин провёл на льду 18 минут 12 секунд.