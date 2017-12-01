Тротц — о дубле Кузнецова: рад, что он бросал, «Вашингтону» нужны его голы

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц после поражения в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (2:5) прокомментировал игру Евгения Кузнецова, который оформил дубль.



«Кузнецов показал хорошее видение площадки. Он здорово катался. Я рад, что он бросал по воротам. Нам нужно, чтобы он забивал. В моменте со вторым голом он прочитал игру, все сгрудились вокруг него. Он был очень терпеливым, дождался момента и забил гол. Его хоккейное мышление и понимание того, что происходит вокруг него… Он всегда знает, что происходит на площадке», — сказал Тротц в эфире клубного телевидения.

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Видео первого гола Кузнецова можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

Видео второго гола Кузнецова можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».