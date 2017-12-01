Воронин: за «Спартак» я не с детства, но всегда болел за красно-белые команды

Нападающий «Спартака» Артём Воронин рассказал, за какие команды болел в детстве, а за какие – сейчас.



«Врать не буду – за «Спартак» я не с детства. Но при этом болел всегда исключительно за красно-белых. В футболе – за «Манчестер Юнайтед», в хоккее – за «Детройт Ред Уингз».

Сейчас в футболе за «Спартак» московский, конечно! Когда перешёл в клуб – постепенно, можно сказать, любовь к футбольным одноклубникам прививалась. Переживаю сейчас за них очень. Вот расстроился тут недавно. После «Марибора». Был уверен, что победят. С игроками «Спартака» общаемся периодически – когда есть возможность, ходим на матчи. Причём любого уровня! Раньше были только на дерби. А теперь неважно, грубо говоря, с «Амкаром» играют или с «Ливерпулем», есть возможность – приходим», — цитирует Воронина пресс-служба КХЛ.