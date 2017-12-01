Итоги дня ВХЛ: ЦСК ВВС проиграл 17-й матч подряд

1 декабря в регулярном чемпионате ВХЛ состоялось шесть матчей.

«Буран» на выезде обыграл новокузнецкий «Металлург» со счётом 4:1, прервав пятиматчевую серию поражений.



В составе победителей отличились Никита Бондарев, Дмитрий Сидляров и Владислав Ефремов, оформивший дуль. Единственный гол хозяев забил Денис Дюрягин.

Усть-каменогорское «Торпедо» дома всухую обыграло «Спутник» — 2:0.

Голы забили Леонид Метальников и Евгений Рымарев.

«Ермак» в Ангарске уступил «Динамо» СПб со счётом 2:3 Б.



Хозяева вели 2:0 благодаря голами Алексея Закарлюкина и Артёма Севанькаева, но в концовке третьего периода Илья Назаревич сократил отставание, а Антон Берлёв перевёл встречу в овертайм за 9 секунд до сирены. Он же забил победный буллит.

«Челмет» на выезде прервал шестиматчевую серию побед «Сарыарки», выиграв со счётом 3:2 Б.



В составе хозяев отличились Артур Сарваров и Айрат Зиазов. У челябинской команды забили Марсель Шолохов и Дмитрий Алексеев, а решающий буллит на счету Александра Шепелева.

«Барс» в овертайме обыграл «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» со счётом 3:2.



Голы китайской команды на свой счёт записали Максим Макаров и Михаил Мокин. У казанцев Дмитрий Архипов оформил дубль, а победную шайбу забросил Рузаль Галеев.

ЦСК ВВС проиграл 17-й матч кряду, уступив «Чэн Тоу» со счётом 2:3.



В составе самарской команды отличились Алексей Алексеев и Данил Гареев, в составе китайской – Андрей Максимов, Денис Ячменёв и Николай Елисеев.