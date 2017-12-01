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Итоги дня ВХЛ: ЦСК ВВС проиграл 17-й матч подряд

Хоккей

1 декабря в регулярном чемпионате ВХЛ состоялось шесть матчей.

«Буран» на выезде обыграл новокузнецкий «Металлург» со счётом 4:1, прервав пятиматчевую серию поражений.

В составе победителей отличились Никита Бондарев, Дмитрий Сидляров и Владислав Ефремов, оформивший дуль. Единственный гол хозяев забил Денис Дюрягин.

ВХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2017, пятница. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
1 : 4
0:1, 0:1, 1:2
Буран
Воронеж
0:1 – Бондарев – 06:59 (5x4), 0:2 – Ефремов (Суховерхов) – 33:04 (5x5), 0:3 – Сидляров (Злобин) – 47:53 (5x5), 0:4 – Ефремов (Сидляров) – 50:46 (5x4), 1:4 – Дюрягин (Глазков) – 56:22 (5x5)

Усть-каменогорское «Торпедо» дома всухую обыграло «Спутник» — 2:0.
Голы забили Леонид Метальников и Евгений Рымарев.

ВХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2017, пятница. 14:00 МСК
Торпедо
Усть-Каменогорск
2 : 0
1:0, 0:0, 1:0
Спутник
Нижний Тагил
1:0 – Метальников (Олонов) – 09:07 (5x5), 2:0 – Рымарев (Далёйсен, Шин) – 57:21 (5x5)

«Ермак» в Ангарске уступил «Динамо» СПб со счётом 2:3 Б.

Хозяева вели 2:0 благодаря голами Алексея Закарлюкина и Артёма Севанькаева, но в концовке третьего периода Илья Назаревич сократил отставание, а Антон Берлёв перевёл встречу в овертайм за 9 секунд до сирены. Он же забил победный буллит.

ВХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2017, пятница. 14:00 МСК
Ермак
Ангарск
2 : 3
0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1
Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 – Закарлюкин – 27:58 (5x5), 2:0 – Севанькаев (Ванин, Закарлюкин) – 48:43 (5x5), 2:1 – Назаревич (Бирюков) – 54:03 (5x4), 2:2 – Берлёв – 59:51 (5x5), 2:3 – Берлёв – 65:00 ( ПБ)

«Челмет» на выезде прервал шестиматчевую серию побед «Сарыарки», выиграв со счётом 3:2 Б.

В составе хозяев отличились Артур Сарваров и Айрат Зиазов. У челябинской команды забили Марсель Шолохов и Дмитрий Алексеев, а решающий буллит на счету Александра Шепелева.

ВХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2017, пятница. 14:00 МСК
Сарыарка
Караганда
2 : 3
1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1
Челмет
Челябинск
1:0 – Сарваров (Ломако, Ердаков) – 03:15 (5x5), 1:1 – Шолохов (Климонтов, Безруков) – 18:50 (5x4), 2:1 – Зиазов (Тополь, Альшевский) – 36:28 (5x5), 2:2 – Алексеев (Жульдиков) – 47:09 (5x5), 2:3 – Шепелев – 65:00 ( ПБ)

«Барс» в овертайме обыграл «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» со счётом 3:2.

Голы китайской команды на свой счёт записали Максим Макаров и Михаил Мокин. У казанцев Дмитрий Архипов оформил дубль, а победную шайбу забросил Рузаль Галеев.

ВХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2017, пятница. 13:30 МСК
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
2 : 3
0:1, 2:0, 0:1, 0:1
Барс
Казань
0:1 – Архипов (Марин, Цуканов) – 06:29 (5x5), 1:1 – Макаров (Гладун, Гарифулин) – 28:29 (5x5), 2:1 – Мокин (Рыбницкий, Дубровин) – 29:54 (5x5), 2:2 – Архипов (Марин, Редков) – 59:22 (5x5), 2:3 – Галеев (Марин) – 60:49 (5x5)

ЦСК ВВС проиграл 17-й матч кряду, уступив «Чэн Тоу» со счётом 2:3.

В составе самарской команды отличились Алексей Алексеев и Данил Гареев, в составе китайской – Андрей Максимов, Денис Ячменёв и Николай Елисеев.

ВХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2017, пятница. 13:30 МСК
Чэн Тоу
Цзилинь
3 : 2
2:0, 0:1, 1:1
ЦСК ВВС
Самара
1:0 – Максимов (Ерёменко, Хао) – 02:13 (5x5), 2:0 – Ячменёв (Биткин, Гиздатуллин) – 19:00 (5x5), 2:1 – Алексеев (Гареев) – 30:06 (5x4), 3:1 – Елисеев (Крысанов, Ячменёв) – 41:22 (5x4), 3:2 – Гареев (Степаненко, Феклистов) – 43:53 (5x5)
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