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Салливан — о 1-й игре Малкина после травмы: видно, как он влияет на «Питтсбург»

Хоккей

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после победы в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:0) прокомментировал игру Евгения Малкина, который вернулся после травмы и сделал передачу, и Сидни Кросби, набравшего 2 (1+1) очка.

«Можно видеть, какое влияние он оказывает на нашу команду. Это элитный игрок. Даже пропустив несколько матчей, он сразу включается в игру, как будто у него и не было перерыва.

Что касается Кросби, то это парень, который привёл свою команду к двум подряд кубкам Стэнли. Это элитный игрок. Мы уже три недели наблюдаем, как у него идёт игра. Шайба находит путь в ворота», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

«Питтсбург» всухую разгромил «Баффало», Кросби набрал 2 очка, Малкин — 1
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