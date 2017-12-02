АХЛ: Андрей Миронов забил свой первый гол в лиге и стал второй звездой матча

В матче Американской хоккейной лиги между «Айовой» и «Сан-Антонио» (5:3) голом и результативной передачей отметился защитник Андрей Миронов. Россиянин, недавно отправленный «Колорадо Эвеланш» в фарм-клуб, забил свой первый гол в лиге и был признан второй звездой матча.



В текущем сезоне Миронов провёл в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 9 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами. Показатель полезности россиянина составил «+3». В Американской хоккейной лиге на счету Миронова четыре матча. В них российский защитник отметился одной шайбой и тремя голевыми передачами, показатель полезности хоккеиста составил «+3».

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