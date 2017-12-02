Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Панарин в третий раз в сезоне набрал 3 очка

В ночь с 1 на 2 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось девять матчей, в которых приняли участие девять россиян. Артемий Панарин в третий раз в сезоне набрал 3 очка, Евгений Малкин вернулся после травмы и отметился голевой передачей, а Никита Задоров обновил личный рекорд сезона по игровому времени, проведя на площадке 21 минуту и 41 секунду.

Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Варламов «Колорадо» 19 из 21 90,5 1:2

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Панарин (н) «Коламбус» 1+2 0 4 +2 16.46 - 0 0 Малкин (н) «Питтсбург» 0+1 0 1 +1 15.26 7 из 15 0 1 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 0 0 6 0 19.33 - 2 0 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0 0 1 0 15.08 - 2 0 Якупов (н) «Колорадо» 0 2 0 0 13.02 - 2 0 Задоров (з) «Колорадо» 0 0 1 -1 21.41 - 3 2 Куликов (з) «Виннипег» 0 0 1 +1 17.32 - 1 3 Антипин (з) «Баффало» 0 0 0 0 15.26 - 0 0

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