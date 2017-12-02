Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Панарин в третий раз в сезоне набрал 3 очка

Хоккей

В ночь с 1 на 2 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось девять матчей, в которых приняли участие девять россиян. Артемий Панарин в третий раз в сезоне набрал 3 очка, Евгений Малкин вернулся после травмы и отметился голевой передачей, а Никита Задоров обновил личный рекорд сезона по игровому времени, проведя на площадке 21 минуту и 41 секунду.

ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Варламов«Колорадо»19 из 2190,51:2
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Панарин (н)«Коламбус»1+204+216.46-00
Малкин (н)«Питтсбург»0+101+115.267 из 1501
Тарасенко (н)«Сент-Луис»006019.33-20
Бучневич (н)«Рейнджерс»001015.08-20
Якупов (н)«Колорадо»020013.02-20
Задоров (з)«Колорадо»001-121.41-32
Куликов (з)«Виннипег»001+117.32-13
Антипин (з)«Баффало»000015.26-00

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

События дня НХЛ. Смайлики от Малкина и великолепный Панарин
Восстановившийся Евгений готов догонять Стэмкоса и Кучерова.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент