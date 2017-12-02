Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Панарин в третий раз в сезоне набрал 3 очка

В ночь с 1 на 2 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось девять матчей, в которых приняли участие девять россиян. Артемий Панарин в третий раз в сезоне набрал 3 очка, Евгений Малкин вернулся после травмы и отметился голевой передачей, а Никита Задоров обновил личный рекорд сезона по игровому времени, проведя на площадке 21 минуту и 41 секунду.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Колорадо»
|19 из 21
|90,5
|1:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|1+2
|0
|4
|+2
|16.46
|-
|0
|0
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|0
|1
|+1
|15.26
|7 из 15
|0
|1
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0
|0
|6
|0
|19.33
|-
|2
|0
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0
|0
|1
|0
|15.08
|-
|2
|0
|Якупов (н)
|«Колорадо»
|0
|2
|0
|0
|13.02
|-
|2
|0
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0
|0
|1
|-1
|21.41
|-
|3
|2
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0
|0
|1
|+1
|17.32
|-
|1
|3
|Антипин (з)
|«Баффало»
|0
|0
|0
|0
|15.26
|-
|0
|0
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События дня НХЛ. Смайлики от Малкина и великолепный Панарин
Восстановившийся Евгений готов догонять Стэмкоса и Кучерова.