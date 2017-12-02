Фомичёв: были сомнения в способности Гарипова быть основным, но ему доверяют

Призёр чемпионата страны, эксперт Александр Фомичёв назвал голкипера «Ак Барса» Эмиля Гарипова лучшим вратарём ноября.



«Эмиль начал сезон хорошо, и всё равно у многих имелись сомнения, сможет ли он быть первым номером. Хотя Тимур Билялов на площадке появляется не так часто, ходили разговоры – сумеет ли Гарипов играть без смен и быть однозначно основным вратарём. Но тренерский штаб доверяет ему, и Гарипов работает. В том числе над техникой, его движения становятся более мягкими своевременными, от этого идёт результат. Сейчас это один из лучших голкиперов в КХЛ, «Ак Барс» уверен в своём вратаре. Впереди решающие матчи, и интересно, будут ли казанцы искать опытного вратаря, который уже играл в Кубке Гагарина», — цитирует Фомичёва официальный сайт лиги.